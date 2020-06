Marine Le Pen "ne sera pas chef de l'État", estime Robert Ménard

Le maire de Béziers élu en 2014 avec le soutien du Front national estime que la présidente du Rassemblement national "est la certitude pour Emmanuel Macron qu'il sera chef de l'Etat" en 2022. "Et je ne veux pas de ça", a-t-il martelé sur BFMTV.

Le maire de Béziers Robert Ménard, le 22 janvier 2020 à Sète. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Alors qu 'Emmanuel Macron commémore ce jeudi l'Appel du 18 juin du général de Gaulle , Marine Le Pen s'est de son côté rendu mercredi sur l'île de Sein , avançant d'un jour son déplacement. Pour Robert Ménard, avec cette visite, la présidente du Rassemblement national a "engagé le match" avec le président pour la présidentielle de 2022. "Un match auquel il faut s'opposer" , estime le maire de Béziers.

"Je ne veux pas me résigner à une défaite annoncée de Marine Le Pen" , a martelé jeudi matin l'édile, élu en 2014 avec le soutien du Front national, sur BFMTV/RMC , estimant qu'elle perdrait "bien sûr" si elle se présentait en 2022 . "Elle est la garantie, l'assurance-vie de M. Macron, elle est la certitude pour M. Macron qu'il sera chef de l'Etat et je ne veux pas ça", a poursuivi l'ancien journaliste, qui prend une fois de plus ses distances avec le parti de Mme Le Pen.

Pour l'élu d'extrême-droite, la députée du Pas-de-Calais "incarne une opposition protestataire" qui la conduirait à sa perte. "Il faut être réaliste, aujourd'hui un candidat du Rassemblement national, étiqueté Rassemblement national, je vous garantis qu'il ne sera pas chef de l'Etat", a-t-il ajouté.

Il avance comme exemple la candidature de Louis Aliot à Perpignan, qui n'affiche pas sur son affiche de campagne le logo du RN. Selon lui, le député des Pyrénées-Orientales et ancien conjoint de Mme Le Pen, arrivé largement en tête au premier tour des municipales, est obligé de se mettre en marge du parti, sinon "il ne sera jamais élu" à la mairie. "Il n'y aura pas de maire étiqueté Rassemblement à Perpignan, ni ailleurs", a-t-il répété. "Aujourd'hui vous ne rassemblez pas une majorité de gens autour du RN", a-t-il expliqué, dénonçant notamment leur vision "folle" sur le terrain économique. "Ils sont systématiquement à côté de la réalité", a-t-il déploré.

"Marine Le Pen, je la trouve courageuse, je la trouve opiniâtre, je lui trouve une énergie, mais elle ne sera pas le prochain chef de l'Etat", a insisté Robert Ménard, estimant que ses idées "ne sont pas majoritaires".