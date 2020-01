Marine Le Pen : «Les syndicats réformistes sont les idiots utiles du macronisme»

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, tacle le compromis trouvé entre le gouvernement et les syndicats réformistes sur le projet de loi sur les retraites.Ce lundi, on semble voir un début de sortie de crise avec des transports qui fonctionnent mieux. C'est une bonne nouvelle pour les Français, non ?MARINE LE PEN. Ce qui m'intéresse, c'est la réforme en elle-même. Elle est profondément négative, les Français sont victimes d'une véritable manipulation sur la forme : proposer quelque chose d'inadmissible pour le retirer et faire passer tout le reste qui est tout aussi inadmissible. J'ai été la seule à dire très rapidement que cet âge pivot n'existait que parce qu'il avait vocation à sauter.Si c'est une manœuvre, les syndicats réformistes qui l'acceptent en seraient les complices ?Bien sûr ! Ce sont les idiots utiles du macronisme. Ils devront en répondre auprès de leur base qui n'est probablement pas dupe. La question reste entière : cette réforme des retraites est une réforme budgétaire. Elle vise à obtenir une baisse des pensions, capter les réserves et baisser les cotisations pour l'Etat-employeur. Le tout est d'une opacité totale. Monsieur Delevoye l'a dit : ils sont dans l'incapacité de mettre en place des simulateurs individuels avant le vote de la loi. Vous avez déjà vu une fois dans votre vie une loi, qu'on vous demande de voter, sans savoir les conséquences qu'elle va avoir sur les Français ? C'est inouï !Pensez-vous que la grève doit donc continuer ?La grève n'est pas le fait des partis politiques mais des syndicats. Chacun à sa place. Mais que les syndicats -- qui ont à leur disposition le moyen de la grève -- l'utilisent, ça ne me choque pas, même si je suis parfaitement consciente de l'inconvénient que ça représente pour des millions de Français. Mais ces millions de Français continuent à soutenir majoritairement la contestation. C'est le ...