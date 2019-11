Marine Le Pen, femme politique la plus influente en 2019

De sondage en sondage, Marine Le Pen se place comme la concurrente naturelle de son parti avant l'élection présidentielle de 2022. D'après des travaux réalisés par l'Ifop pour le prix Femmes d'Influence et la société de cosmétiques Shiseido, les Français jugent que la cheffe de file du Rassemblement national est la femme politique ou publique la plus influente, relaie Le Figaro.Vingt-trois pour cent des 1 003 personnes interrogées ont répondu Marine Le Pen à la question « Quelle est, selon vous, parmi les personnalités connues nommées ci-dessous, la femme politique / publique qui a le plus d'influence en 2019 ? » La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, avec 21 % des voix, se classe deuxième de ce sondage, quand la jeune militante suédoise Greta Thunberg (17 %) est troisième.Lire aussi Le FN à l'aube d'une crise d'identitéMarine Le Pen à 36 % de « bonnes opinions » en novembreMarion Maréchal, aujourd'hui retirée de la vie politique et désormais présidente de l'institut de sciences politiques Issep, est septième, avec 5 % des suffrages. Elle devance les deux dernières femmes publiques de l'étude : Valérie Pécresse et Rachida Dati. La présidente de la région Île-de-France, démissionnaire de LR, et la maire du 7e arrondissement, également candidate du parti aux municipales de l'année prochaine, recueillent respectivement 2 % et 1 % des voix.La bonne dynamique dont jouit Marine Le...