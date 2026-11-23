Marine Le Pen participe à un débat de candidats à l'élection présidentielle organisé par la fédération française du bâtiment le 19 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Etats-Unis, Inde, Egypte: Marine Le Pen ne prévoit aucun déplacement à l'étranger durant la campagne présidentielle mais multiplie les entretiens aux médias internationaux, distillant depuis Paris ses priorités diplomatiques pour mieux asseoir son statut de favorite du scrutin.

Dimanche encore, la patronne du Rassemblement national a publié sur ses réseaux sociaux une interview à la chaîne de télévision égyptienne TEN TV.

Une grosse demi-heure d'entretien, découpé en une quinzaine de séquences, dont il ressort que la quadruple candidate à l'Elysée a hâte d'être invitée au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi. "Si je suis élue, je le rencontrerai très vite", assure-t-elle.

Pour mettre toutes les chances de son côté, elle clame son "admiration infinie" pour la civilisation égyptienne, rappelle ses racines alexandriennes du côté maternel, souligne le "rôle extrêmement important" d'une Egypte qui, assure-t-elle, "détient la clé" du conflit israélo-palestinien.

Sans oublier de prendre le parti du "général Sissi" dans le contentieux maritime qui l'oppose à la Turquie et la Libye, puis de vanter son "combat courageux contre le fondamentalisme islamiste" des Frères musulmans, qu'elle aussi jure de "combattre" dans l'Hexagone.

Quelques jours plus tôt, la cheffe de file de l'extrême droite française disait la même chose au média en ligne India Global Review : "Nous sommes tous confrontés au danger de l'idéologie islamiste totalitaire". Message calibré pour un pays en proie aux conflits communautaires, et dirigé par le nationaliste hindou Narendra Modi.

Sans le nommer, elle affirme "partager pleinement la vision" d'une Inde attachée comme elle "à l'indépendance et à la souveraineté". Et si New Delhi veut continuer à acheter du pétrole russe, "c'est tout à fait normal qu'un pays défende ses intérêts", estime-t-elle.

Marine Le Pen présente le projet de réforme des retraites du RN, le 17 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Seul compte à ses yeux "le lien entre la France et l'Inde", qu'elle met au crédit d'Emmanuel Macron, même si elle souhaite "aller beaucoup plus loin" pour "rendre ce partenariat plus riche et plus efficace". Avec cet argument répété partout : le président sortant "parle le langage de l'Union européenne", celle qui prétend lui succéder "parle le langage des nations".

"Risques" et "bénéfice"

Début novembre, sur la chaîne américaine CBS, elle avait déjà martelé son credo: "la fin d'un chapitre" de "globalisation effrénée" et "le grand retour des nations".

Elle avait surtout voulu se poser en incarnation d'une lame de fond, "absolument pas" fasciste contrairement à "l'extrême gauche qui crée le chaos" dans un pays secoué par un mouvement social et lycéen émaillé de violences.

Volonté de rassurer, mais aussi d'apparaître comme l'alternance politique naturelle. D'ailleurs, aucun de ses concurrents ne peut se targuer d'une telle visibilité hors des frontières françaises. Dès lors, à quoi bon en sortir ?

Les interviews remplaceront donc les déplacements. "Je n'en ferai aucun, c'est un choix qui a été fait", a-t-elle assumé dimanche sur France 2 et France Inter, pour justifier de ne pas aller à Kiev où plusieurs de ses rivaux ont, eux, fait le voyage.

Pourtant le président ukrainien Volodymyr Zelensky en personne l'avait conviée, afin de la faire "changer de position" sur sa volonté de couper l'aide financière à son pays. Projet qu'elle se dit néanmoins prête à lui confirmer les yeux dans les yeux à Bruxelles - sans doute en marge d'un de ces sommets européens où elle retrouve régulièrement ses alliés d'extrême droite.

Mais pas question de s'aventurer plus loin.

"En 2017, j'ai fait beaucoup de déplacements à l'étranger et ça m'a convaincue que dans cette campagne présidentielle de 2027, il ne faut pas en faire", dit celle qui, il y a dix ans, faisait en vain le pied de grue pour rencontrer Donald Trump à New York, avant d'être reçue au Kremlin par Vladimir Poutine. Images qui lui collent encore à la peau.

Plus prosaïque, son entourage relativisait déjà en septembre l'intérêt limité de ces voyages "toujours très compliqués à monter", mettant en regard "le coût et les risques" avec "le faible bénéfice en nombre de voix".