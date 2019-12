Marine Le Pen et «l'humanisme» : ce qu'a dit Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré de vives critiques sur les réseaux sociaux et dans la classe politique après avoir déclaré jeudi que Marine Le Pen faisait « un progrès en direction de l'humanisme » en soutenant la mobilisation contre la réforme des retraites. Le chef de file de La France insoumise (LFI) s'est défendu vendredi en affirmant que ses propos avaient été tronqués et mal interprétés.Dans une séquence filmée à Marseille notamment par BFMTV, Jean-Luc Mélenchon répondait à un journaliste qui l'interrogeait pour savoir si c'était « une bonne chose » ou non de manifester côte à côte avec des sympathisants du Rassemblement national (RN). « Je ne suis pas étonné qu'un salarié du rang, quel que soit son vote politique [...] un moment donné défende son intérêt avec les autres », avait répliqué le député LFI des Bouches-du-Rhône.Et d'évoquer plus précisément le cas de la présidente du RN : « Si vous voulez, même Marine Le Pen [...] elle dit qu'il faut manifester. Ecoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux arabes et aux musulmans, et aujourd'hui, elle a compris que quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblable et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué, donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. »C'est à ce moment-là, que Jean-Luc Mélenchon prononce sa phrase controversée : « Elle est en train de faire un progrès en quelque sorte en direction de l'humanisme, je ne vais quand même pas me plaindre de ça et quant à ses adhérents sur le terrain, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, ils viennent dans la tenue des cheminots, de gaziers, d'électriciens, etc. Comme on dit à Marseille : profession vaut noblesse. »Une « alliance rouge-brun » pour Attal (LREM)Dans une interview donnée à France Info, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ...