Marine Le Pen dénonce un "procès en sorcellerie" contre le RN

Marine Le Pen à Saint-Gilles dans le Gard le 20 mai 2021 ( AFP / Pascal GUYOT )

Marine Le Pen a dénoncé jeudi dans le Gard un "procès en sorcellerie" intenté selon elle contre son parti, le Rassemblement national, sur ses capacités à s'implanter, à rassembler et à gouverner.

"Nous souhaiterions que cesse une forme de procès en sorcellerie dont nous sommes victimes depuis des années. Car la réalité est parfois très différente de ce qu'on peut parfois lire", a déclaré, en s'adressant à la presse, la présidente du RN et candidate à l'Elysée, venue soutenir en Occitanie le candidat aux régionales, l'ex-LR Jean-Paul Garraud.

"On a fait beaucoup de procès au RN sur son absence d'implantation locale", a déploré la cheffe du RN qui a fait valoir que son parti avait le plus grand nombre de candidats sous l'étiquette RN aux élections départementales de juin.

Le RN est représenté dans 1.627 (BIEN 1.627) cantons selon le ministère de l'Intérieur, contre 1.909 en 2015, loin devant les autres partis, si on ne prend pas en compte les candidats qui se présentent sous l'étiquette "divers".

"On nous a fait aussi (...) le reproche de ne pas rassembler. Mais qui rassemble plus que le RN aujourd'hui ? Qui est capable d'attirer à lui des profils aussi divers, de la société civile, de la gauche, ou de la droite ? Personne", a ajouté la cheffe du RN, qui multiplie les annonces de ralliements de candidats extérieurs au parti.

"Les LR et LREM ne rassemblent pas, ils fusionnent", "il y a les fusions qui font du bruit comme en PACA, et puis il y a les fusions plus discrètes", dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, ainsi que "des élections qui ont vu LR, ici (en Occitanie, NDLR), faire élire la gauche en refusant les voix du RN", a développé Marine Le Pen, alors que le président de LR Christian Jacob était présent le même jour à Nîmes pour soutenir son candidat Aurélien Pradié.

Elle a enfin dénoncé un "autre procès en sorcellerie" qui "n'a plus de sens, sur (la) capacité à gouverner" du RN, arguant l'avoir "démontré par l'intermédiaire des maires" RN, dont deux étaient présents, le maire RN de Perpignan Louis Aliot, et celui de Beaucaire Julien Sanchez, ainsi que deux eurodéputés et un député RN.

Le député LR Eric Ciotti a récemment affirmé que ce qui "différencie" son parti du RN est la "capacité à gouverner".

- "Plus de cordon sanitaire" -

Marine Le Pen et candidat RN Jean Paul Garraud, tête de liste aux élections régionales en Occitanie, à Saint-Gilles dans le Gard le 20 mai 2021 ( AFP / Pascal GUYOT )

Marine Le Pen s'est félicitée entendre "nombre de LR dire aujourd'hui qu'il y a évidemment un lien entre immigration et insécurité" et l'ancien ministre LR Michel Barnier, "venir dire qu'il faut un moratoire sur l'immigration", comme le RN.

Sur un tracteur, la candidate avait visité auparavant des rizières et un champ de vignes, à défaut d'avoir pu rencontrer des manadiers, son entourage évoquant des "pressions" de la gauche, la fédération des manadiers (FDM) dénonçant pour sa part un rendez-vous présenté comme une rencontre avec ses représentants alors que la fédération tient à "rester neutre et a-partisane".

M. Garraud a fait valoir qu'il n'y avait plus de "cordon sanitaire" entre le RN et LR. "A ces déçus LR, je leur dis +ne soyez pas inquiets, venez avec nous, la solution est avec nous+", a-t-il dit.

Il a critiqué MM. Jacob et Pradié qui se "rattachent à la venue de Marine Le Pen pour avoir un peu de lumière". Prêt à "prendre un café" avec M. Jacob, il admet que "ce sera plus difficile avec M. Pradié" qui "est le degré zéro de la politique".

are/pab/cbn