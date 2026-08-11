Marinakis traîne Crystal Palace en justice
Pas la grande amitié. Selon la BBC, le colérique Evangelos Marinakis , propriétaire de Forest, a porté plainte pour diffamation contre Crystal Palace . Ses avocats ont saisi la Haute Cour britannique ce lundi.
Les Eagles ont de l’humour
L’affaire remonte à août 2025, lors d’un Palace-Forest (1-1) . Dans les tribunes de Selhurst Park, les supporters des Eagles avaient déployé une banderole représentant Marinakis, pistolet à la main, menaçant Morgan Gibbs-White . Le tout accompagné d’un message ironique affirmant avec ironie que le Grec n’était évidemment « pas impliqué dans le chantage, le trucage de matchs, le trafic de drogue ou la corruption » . Une référence au transfert avorté de Gibbs-White à Tottenham.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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