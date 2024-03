Marie Portolano : « Le sport, c’est le dernier bastion des hommes »

Trois ans après la diffusion sur Canal + de son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste , Marie Portolano sort son premier livre, Je suis la femme du plateau . La coprésentatrice de Télématin revient sur la place des femmes dans les rédactions sportives, ses expériences, et regrette un sexisme systémique.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?

À la sortie du documentaire Je ne suis pas une salope , la maison d’édition Stock est venue me voir pour poursuivre la réflexion. J’ai d’abord dit non, car j’avais l’impression d’avoir déjà tout dit. Mais ce qui m’a convaincu d’écrire ce livre, c’est un rendez-vous avec un directeur de rédaction un an plus tard, en 2022. Il m’a raconté que ça faisait dix ans qu’il me suivait et qu’après avoir vu mon doc, il avait constaté que j’avais un cerveau. Je me suis dit qu’en fait, les choses n’avançaient pas du tout et qu’on considérait toujours qu’une femme à la télévision ne servait pas à grand-chose, surtout dans les émissions de sport.…

Propos recueillis par Nicolas Fresco pour SOFOOT.com