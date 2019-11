Marie-Monique Robin : « L'ortie est devenue pour moi un symbole de résistance »

Fille d'agriculteur, Marie-Monique Robin a vu toute son enfance les orties éliminées à grand renfort de Roundup. Depuis, la journaliste d'investigation et auteure de documentaires tels que « Le Monde selon Monsanto » a fait la paix avec cette plante mal-aimée.

« Je suis née dans une ferme des Deux-Sèvres. Mon père et ma mère, agriculteur et fille de commerçant, se sont rencontrés à la JAC, la Jeunesse agricole catholique. Ce mouvement né dans l'entre-deux-guerres peut paraître ringard, mais il était très novateur à l'époque : ces fils de paysans, souvent considérés comme des ploucs, affirmaient là leur statut avec fierté. Mon père était brillant, il aurait pu avoir un autre parcours, mais il a voulu rester agriculteur, convaincu qu'il fallait faire évoluer le monde rural. Il a toujours dit : "On fait le plus beau métier du monde, si on n'était pas là, personne ne pourrait vivre ni travailler."

Quand il a repris la ferme familiale, il est entré tête baissée - comme bien d'autres à ce moment-là - dans le système agro-industriel. On ne peut pas leur en vouloir. On leur disait "il faut nourrir le monde", c'était un objectif noble. Les paysans sont devenus des "exploitants" agricoles, mon père s'est endetté pour se moderniser. Il s'est associé avec quatre agriculteurs : on était cinq familles réparties sur 200 hectares, avec toutes sortes de productions - moutons, vaches laitières, cultures de maïs -, qui n'étaient adaptées ni à la région ni aux besoins locaux.

Nutritive, riches en vitamines, tonique, régénérante...

Vous pensez bien que les orties, ça n'existait pas chez nous : on mettait du Roundup dessus ! Pendant toute mon enfance et une grande partie de ma vie, je ne les ai vues que comme des mauvaises herbes invasives, des plantes méchantes qui font peur, parce que mes parents me racontaient aussi des histoires de fessées aux orties. Ce n'est que plus tard, une fois en lien avec les mouvements écologiques, que j'ai commencé à les apprécier.

