Marie-Louise Eta, suivez la guide

Première femme de l’histoire de la Bundesliga et des cinq grands championnats à prendre les rênes d’une équipe professionnelle masculine de première division, Marie-Louise Eta a bâti sa carrière sur une injustice : la fin prématurée de sa carrière de joueuse. Huit ans plus tard, celle qui ne pouvait pas envisager sa vie sans le football a marqué l’histoire de son sport en devenant l’entraîneuse principale de l’Union Berlin.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis ce dimanche et l’annonce de sa nomination comme entraîneuse principale par l’Union Berlin à la place de Steffen Baumgart. À 34 ans, Marie-Louise Eta est donc devenue la première femme à diriger une équipe masculine de l’élite des cinq grands championnats. Une double mission s’ouvre donc à elle : garder l’Union en Bundesliga et ouvrir la voie aux femmes dans les staffs masculins.

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans football »

Le nom d’Eta est loin d’être inconnu pour les amateurs de football allemand. C’est d’abord en tant que joueuse que la native de Dresden a fait irruption dans le monde du ballon rond. Formée au Turbine Potsdam, celle qui s’appelait encore Marie-Louise Bagehorn a même remporté la Ligue des champions avec son club formateur au grand dam de l’Olympique lyonnais en 2010 (0-0, 6-7 T.A.B.). Un succès relatif puisqu’Eta, alors âgée de 18 ans, n’était pas entrée en jeu. Après une carrière de joueuse entièrement réalisée outre-Rhin entre Potsdam, Hambourg ou encore le Werder Brême, Eta raccroche les crampons à l’été 2018 alors qu’elle n’a que 26 ans, usée par les blessures.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com