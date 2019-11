Marie Kondo, la papesse du rangement, ouvre une boutique de gadgets

Depuis son premier livre, publié au Japon en 2011, Marie Kondo répète le même message en boucle. Il faudrait se débarrasser du superflu pour ne garder que les objets qui nous apportent une « étincelle de joie » (tokimeku en version originale). Une condition sine qua non pour ranger son intérieur dans le cadre de la méthode « KonMari ». Mais cela ne semble pas s'appliquer aux bibelots que vend la star nipponne sur sa boutique en ligne, souligne BFM TV.Marie Kondo a développé son empire médiatique ces dernières années. Elle a publié plusieurs livres (dont un best-seller mondial), a eu le droit à sa série Netflix (L'Art du rangement avec Marie Kondo) et a même fait partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde en 2015 par le Time. Mais celle qui préconise le minimalisme et incite à faire le ménage dans votre maison semble avoir trouvé un nouveau débouché plutôt surprenant à son activité économique. Sur sa nouvelle boutique en ligne, elle propose en effet de nombreux objets d'inspiration japonaise hors de prix.Lire aussi Pourquoi les bordéliques sont plus productifs que les maniaquesTrès chers gadgetsSi ce grand écart philosophique surprend de nombreux internautes, cette « collection d'objets qui apportent une étincelle de joie à Marie et améliorent votre quotidien » choque surtout par ses tarifs. Parmi les plus de 150 objets mis en vente, on trouve ainsi une dispensable louche à 96 dollars, une boîte de...