Mariage pour tous : Le football n’est pas à la noce

L'anniversaire des 10 ans du Mariage dit pour tous-tes a coïncidé avec le fiasco du brassard arc-en-ciel en Ligue 1. L’occasion surtout de se rendre compte que le problème de l’homophobie s’avère profond et structurel et que, cette fois, le foot est à la traîne de la société.

Dix ans. Une décennie que date la dernière victoire culturelle de la gauche en France et la dernière grande avancée des droits LGBT dans l’Hexagone. L’occasion de se souvenir, pour ceux qui ne regardent que la religion des quelques joueurs qui ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel, que lors des débats à l’Assemblée nationale une grande partie de la France catholique est descendue dans la rue expliquer que Jésus était au-dessus de la République et du « vivre ensemble ». Depuis, 70 000 mariages entre personnes du même sexe (majoritairement des femmes) ont été promulgués, ainsi que 93 000 PACS. Loin du raz-de-marée détruisant cette institution encore dominante de la famille, cette évolution juridique l’a de fait plutôt renforcée. Même ce brave Gérald Darmanin, alors porte-drapeau du combat de la droite contre cette loi, reconnaît s’être trompé et que ses craintes étaient « infondées » . Il se focalise désormais sur l’immigration et les black blocs, c’est plus sûr…

Pour lutter contre l’homophobie dans le foot, il faut décortiquer et discuter ensemble tous les mécanismes d’oppression, créer des alliances, redécouvrir les vertus de l’éducation populaire.…

Par Nicolas Ksiss-Martov pour SOFOOT.com