Maria Sharapova prend sa retraite ! par Hugo Chalmin (iDalgo) Maria Sharapova dit au revoir aux terrains de tennis ! À 32 ans, la Russe met un terme à sa carrière professionnelle. Une décision prise en raison d'une accumulation des blessures à l'épaule.C'est une immense figure du tennis qui prend sa retraite. La native de Niagan compte à son actif pas moins de 36 titres, dont 5 du Grand Chelem et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2012. Elle s'est également imposés sur les quatre tournois Majeurs. Le premier est remporté à Wimbledon en 2004 avant qu'elle s'adjuge la victoire à l'US Open en 2006 et à l'Open d'Australie en 2008. Elle décroche ses deux titres à Roland Garros en 2014 et 2016. La suite de sa carrière est moins glorieuse. En 2016, Sharapova écope de quinze mois de suspension après un contrôle antidopage positif au meldonium. À son retour à la compétition, l'ancienne numéro 1 mondiale ne parvient pas à retrouver son niveau d'antan et tombe même à la 373e place du classement WTA. À noter que le dernier match de Maria Sharapova a eu lieu à Melbourne cette année/ Elle a été éliminé par l'Américaine Jennifer Brady.

