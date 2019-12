Mardi 17 décembre 2019, journée la plus chaude jamais mesurée en Australie

C'est un nouveau record inquiétant en matière de réchauffement climatique. Le bureau de météorologie australien a enregistré mardi une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 40,9 °C. Soit la journée la plus chaude en Australie depuis que les relevés de température existent.Le précédent record, établi en janvier 2013, était de 40,3 °C. Le bureau s'attend à ce que cette valeur soit encore dépassée prochainement en raison de la propagation d'une vague de chaleur risquant d'attiser les dramatiques feux de forêts qui ravagent le pays.« Les chiffres préliminaires montrent qu'hier (mardi NDLR) a été la journée la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures dépassant les 45 °C dans l'essentiel de l'intérieur du pays et une masse d'air chaud très étendue », a expliqué la météorologue Diana Eadie. « Cette canicule ne va faire que s'intensifier aujourd'hui », a-t-elle ajouté. LIRE AUSSI > Le climat change près de chez vous ? TémoignezDes records ont été relevés cette semaine dans l'Etat d'Australie occidentale et la vague de chaleur avance sur le centre du pays en direction de l'Est, où des feux ont déjà détruit plus de 700 maisons. Un nuage toxique enveloppe même la capitale, Canberra. Ces incendies ont poussé quantité d'Australiens à manifester contre la passivité du gouvernement conservateur dans la lutte contre le réchauffement climatique.Mercredi, les autorités ont mis en garde les habitants de la côte est contre « une nouvelle menace ». Des vents avec des rafales à 100 km/h sont annoncés sur les zones où font rage des incendies échappant à tout contrôle. Firefighters in Australia warn they would not be able to contain some of the 100 fires still ablaze in the country https://t.co/iE3EuOTKNU pic.twitter.com/jjBGIikqTK-- Reuters (@Reuters) December 17, 2019 « Les pompiers, les services d'urgence et les populations locales vont être ...