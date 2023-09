Marcus Thuram, prince de Milan

Auteur d'une énorme performance lors du derby face au Milan (5-1), à l'image de son but somptueux, Marcus Thuram a déjà pris ses aises à l'Inter. Qu'il vient, pourtant, à peine de rejoindre.

Leader du classement, quatre succès en quatre journées, douze buts marqués, un seul encaissé… Tout le monde peut sourire à l’Inter, actuellement en grande forme. Tout le monde, sauf peut-être Marko Arnautović. Car si l’Autrichien a inscrit un doublé avec sa sélection il y a quelques jours, il s’est peut-être (déjà) fait une raison en cette fin de semaine. Ce samedi soir, au moment de son entrée en jeu contre Milan à la 64 e minute, son équipe mène en effet déjà 2-1 et l’attaquant remplace l’un des grands bonhommes de la soirée. Son nom ? Marcus Thuram, auteur d’une énorme prestation pour son premier derby milanais. Un élément offensif qui forme un duo redoutable avec le capitaine Lautaro Martínez, et qu’il sera bien compliqué de déloger du onze type de l’entraîneur Simone Inzaghi.

Un nouveau renfort, pas un nouveau Lukaku

Il faut dire qu’en l’espace de quatre matchs de Serie A, Thuram n’a pas eu besoin d’Arnautović pour faire oublier Romelu Lukaku et Edin Džeko (partis, respectivement, à la Roma et à Fenerbahçe). Déjà décisif lors de la large victoire contre la Fiorentina (une réalisation, sa première avec son nouveau club, pour l’ouverture du score et une passe décisive à destination de Martínez pour le break) et à Cagliari ( assist pour Denzel Dumfries), le Français a fait encore plus fort contre le voisin. Menace constante pendant une grosse heure, l’ancien du Borussia Mönchengladbach (où il était en fin de contrat, cet été) a largement contribué à la raclée administrée à l’ennemi lors de la quatrième journée de Serie A (la cinquième confrontation de suite à l’avantage des Interistes en cette année 2023, une série historique) : à l’origine du premier pion signé Henrikh Mkhitaryan grâce à un numéro dévastateur sur le côté droit (pauvre Malick Thiaw, qui réclame encore une faute…) ponctué d’un centre en retrait pour Federico Dimarco, l’international français a ensuite travaillé le malheureux Thiaw à gauche avant d’envoyer une sacoche trouer les filets de Mike Maignan.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com