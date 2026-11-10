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Marcus Thuram forfait !
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 16:20

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Marcus Thuram forfait !

Marcus Thuram forfait !

Coup dur. Appelé pour la première fois par Zinédine Zidane, Marcus Thuram est contraint de déclarer forfait . L’attaquant de l’Inter Milan a ressenti une tension à l’ischio-jambier droit ce dimanche lors de la joute contre Côme.

Une situation médicale sans amélioration

L’ancien Sochalien n’a pas participé à l’entraînement collectif de ce lundi, contraint de rester aux soins. Sa situation ne s’améliorant guère, le buteur tricolore a passé plusieurs examens ce mardi matin. Le staff des Bleus a décidé de ne pas prendre de risque et de le remettre à disposition de l’écurie italienne : Thuram devrait donc quitter le rassemblement des Bleus cet après-midi . On devrait bientôt en savoir plus sur les modalités de son remplacement.…

SW pour SOFOOT.com

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