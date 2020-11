Marcus Thuram, comme un air de famille

Parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour un amical contre la Finlande (le 11 novembre), un déplacement au Portugal (le 14 novembre) et la réception de la Suède (le 17 novembre), il y a un petit nouveau : Marcus Thuram. Mais l'attaquant de Mönchengladbach faisait déjà un peu partie de la famille.

"Un fils de, comme c'est déjà arrivé à certains"

Bleus : Thuram appelé, retour de Fekir, pas de Koundé ni de Mendy

" Pour expliquer la convocation de Nabil Fekir au détriment de celle de Houssem Aouar - alors que les deux joueurs ne sont pas forcément à mettre en concurrence -, Didier Deschamps joue la carte EDD, pour mieux défier les journalistes présents au siège de la FFF. "" Et visiblement, il n'y a pas que l'Espagne qui a su retenir l'intérêt du sélectionneur tricolore. Le Borussia Mönchengladbach aussi, même si le Basque ne s'est pas essayé à écorcher le nom du club rhénan. Et après une semaine plus que décevante pour le football français sur la scène européenne, personne ne lui en voudra de regarder ce que les expat' bricolent à l'extérieur de nos frontières. Et parmi ceux-là, il y a donc Marcus Thuram, 23 ans, dont le patronyme rappelle forcément quelque choses du côté de Clairefontaine.Oui, l'attaquant desa "". Un peu à tout le monde, à vrai dire. Forcément, être le premier rejeton d'un champion du monde 1998 sélectionné à son tour en Bleu est quelque chose de symbolique et file un sacré coup de vieux. Mais il y a évidemment d'autres facteurs qui expliquent la présence du fiston Thuram dans le groupe des A. ", assure DD pour évacuer tout soupçon de piston.Dernièrement, c'est en Ligue des champions que l'international espoir (5 capes) s'est illustré,