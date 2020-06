Marcus Rashford, roi des Anglais

En moins de 36 heures, grâce à une lettre ouverte adressée aux parlementaires britanniques qui a trouvé un écho retentissant au Royaume-Uni, Marcus Rashford a réussi à faire inverser une décision du gouvernement de Boris Johnson et à assurer des repas gratuits pour plus d'un million de jeunes britanniques cet été. Le point d'orgue d'un engagement de longue haleine de l'attaquant anglais pour aider les enfants de familles défavorisées, qui est en train de faire de lui le porte-voix de la lutte contre les inégalités sociales outre-Manche.

Rashford, l'ami des enfants

En tant qu'attaquant, Marcus Rashford est loin d'être un novice lorsqu'il s'agit de gérer des face-à-face compliqués. Il a d'ailleurs eu le calme d'un vétéran quand il s'est retrouvé devant Gianluigi Buffon, un soir de mars au Parc des Princes, à un face-à-face d'envoyer sesen quarts de finale de la Ligue des champions. Mais lorsqu'on lui évoque ce penalty salvateur et la sensation que celui-ci lui a procuré, Rashford a, avoue-t-il dans une tribune publiée dans le Times :(...)Autrement dit : à quoi se remémorer ses batailles victorieuses si, finalement, on a perdu la guerre ?Ce mardi, Marcus Rashford a, semble-t-il, gagné la guerre. Et son triomphe permettra à plus d'un million de jeunes britanniques de continuer à bénéficier, durant l'été, des, ces coupons qui ont permis d'aider financièrement les familles ne pouvant plus envoyer leurs enfants à la cantine durant l'épidémie de Covid-19. Début juin pourtant, le gouvernement de Boris Johnson annonçait que ce système allait s'interrompre cet été, avec la fin de l'année scolaire, confrontant des dizaines de milliers d'enfants à la faim en attendant le retour à l'école (200 000 selon les estimations de la Food Foundation). Impensable pour Rashford, qui fait campagne dès le 10 juin sur les réseaux sociaux pour faire revenir le gouvernement sur sa décision, recueillant