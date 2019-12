Marcus Rashford, l'homme qui fait éclater les ampoules

De nouveau décisif cette semaine lors d'un match face à une grosse cylindrée, Marcus Rashford vit le meilleur début de saison de sa jeune carrière. Samedi, à l'Etihad Stadium, c'est de nouveau lui qui sera principalement scruté sous les projecteurs. Parfait : il adore ça.

Manchester CityManchester United le 07/12/2019 à 18:30 Premier League Diffusion sur

Old Trafford, le 25 février 2016. Le FC Midtjylland est à Manchester pour un exploit, rendu possible par une victoire historique décrochée à l'aller au Danemark (2-1). Avant ce seizième de finale retour de C3, Louis van Gaal fait des ronds dans son bureau et retourne le casse-tête dans tous les sens : avec une grosse dizaine d'absents, son Manchester United est dans le dur et se doit de construire son retournement de situation avec de l'inédit. Ainsi, au moment de coucher son onze, le Pélican dépose Guillermo Varela sur le côté droit de la défense, Michael Carrick dans l'axe, le jeune Joe Riley à gauche et fait installer quelques puceaux (Love, Poole) sur sa banquette. Et c'est parti pour le voyage. Enfin, pas tout à fait : lors de l'échauffement, Anthony Martial se blesse à la cuisse et doit laisser sa place à un certain Marcus Rashford, une jeune promesse de dix-huit piges. Rashford a souvent dû se battre face aux éléments, et ce soir-là, son décollage dans le monde pro n'a été rendu possible que grâce à l'alignement parfait de certains détails majeurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com