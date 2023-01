Marcus Rashford est-il si fort ?

Brillant à ses débuts, Marcus Rashford a marqué le pas pendant deux ans avant de retrouver la lumière ces dernières semaines. À tel point qu'à 25 ans, il s'affirme désormais comme le leader offensif d'un club en plein renouveau. Mais alors, où placer ce Marcus Rashford en pleine mise à jour ?

Des petits pions pour Marcus, un grand pas pour Rashford

Un tir au but manqué lors de la finale de l'Euro 2020 , des performances décevantes avec Manchester United où son nom apparaît plus souvent dans la colonne des remplaçants que dans celle des titulaires et un avenir incertain au sein de son club de toujours. Depuis qu'il a gagné sa lutte contre le gouvernement anglais en 2020 , Marcus Rashford a vu sa carrière basculer du conte de fées au cauchemar. Petit à petit, le gamin qui marchait sur l'eau à ses débuts avec Manchester United a laissé place à un jeune homme qui ne semblait plus vraiment à sa place sur un terrain, perdu au milieu d'un club qui lui-même était en train de se perdre. Pourtant, au moment de défier Crystal Palace et depuis plusieurs semaines, l'attaquant brille à nouveau, emmenant dans son sillage les. Suffisant pour enfin intégrer le gratin mondial auquel Marcus Rashford a toujours été destiné ?Depuis la fin du Mondial, les matchs se suivent et se ressemblent pour le numéro 10 mancunien qui a planté, au moins, un pion - huit au total - lors de chacune de ses sept sorties, égalant au passage un record de Cristiano Ronaldo datant de 2008.

7 - Marcus Rashford est le 1 er joueur de Manchester United à marquer lors de 7 matchs consécutifs toutes compétitions confondues depuis Cristiano Ronaldo en avril 2008. Patron. #MUNMCI pic.twitter.com/DIy3cYNEod

— OptaJean (@OptaJean) January 14, 2023Mieux, en marquant lors des neuf dernières parties disputées par United à Old Trafford, et notamment face à Manchester City , celui qui n'a que 25 piges a égalé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com