Marcos Rojo n’oublie pas sa concurrence avec Harry Maguire à MU

L’hôpital, la charité, tout ça, tout ça.

Marcos Rojo ne partira ni en vacances avec Harry Maguire, ni avec Ole Gunnar Solskjær. Le défenseur de Boca Juniors est en effet revenu sur son passage mitigé à Manchester United, entre 2014 et 2021, lors d’une interview à TyC Sports . Et visiblement, l’Argentin n’a pas vraiment apprécié le recrutement de l’Anglais en provenance de Leicester contre 87 millions d’euros. « Cette année-là, je me débrouillais très bien en Angleterre. Mais je jouais surtout en Ligue Europa. Je suis donc allé dans le bureau du coach et lui ai dit : » Soit vous me laissez partir, soit vous me faites jouer. « Je savais qu’il avait tort de ne pas me faire jouer. » …

TJ pour SOFOOT.com