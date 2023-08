information fournie par So Foot • 11/08/2023 à 12:20

Marco Verratti présent à l’entraînement du PSG

Coïncidence ? Je ne crois pas.

A la veille du début de la saison de Ligue 1 face à Lorient, les Parisiens étaient ce vendredi matin à l’entraînement, Marco Verratti inclus. Pourtant annoncé depuis plusieurs semaines en partance pour l’Arabie Saoudite et alors que son club lui a signifié mercredi qu’il ne comptait pas sur lui cette saison, le joueur de 30 ans devrait pourtant être dans le groupe pour le premier match de la saison. En revanche, s’il venait à quitter le club, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum pourraient quitter le loft et en profiter pour revenir dans le groupe principal.…

ARL pour SOFOOT.com