Marco Verratti : Italien, Magicien et Parisien à vie

Nasser Al Khelaifi / Marco Verratti / Leonardo - 18.07.2012 - Conference de Presse pour les recrues Ibrahimovic / Verratti -Ligue 1

Pas dans les plans de Luis Enrique, chahuté par les ultras, Marco Verratti (30 ans) pourrait quitter le PSG cet été après 11 saisons et 416 matchs disputés comme un joueur indésirable quelconque. Une véritable ignominie que le club parisien doit corriger avant qu'il ne soit trop tard.

2023 n’est pas encore là quand, dans l’auditorium du Camp des Loges, l’ancien centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, le Hibou contemple sa vie. Difficile de dire ce qui se trame là-haut, derrière ses deux gros yeux bleus. À l’image, on le voit chez lui, au Parc des Princes, tout sourire, brandissant un maillot « Verratti 2026 » face au public parisien qui le connaît déjà par cœur. Dans la pénombre, alors que le chant « Italien et Parisien, le talent d’un magicien, Marco…Verratti… » qui lui est habituellement dédié résonne, Marco Verratti ouvre son cœur : « (Cette prolongation de contrat), je pense que c’est la démonstration que je pourrai jouer toute ma vie pour ce club, que je veux tout donner pour ce club et que je ne veux pas donner pour un autre club. Gagner ici, ce serait différent pour moi, car j’ai grandi avec cette équipe. Je le vois comme lorsque j’étais supporter de Pescara, quand j’étais petit, que c’était mon rêve de gagner avec Pescara. Mon rêve aujourd’hui, c’est de continuer à gagner pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que je vais finir ma carrière en ayant joué pour deux équipes : celle où je suis né, que j’ai toujours supportée, et l’autre avec laquelle j’ai grandi et pour laquelle j’ai tout donné. » C’était il y a huit mois à peine, et pourtant, cette flamme qui anime Verratti et le PSG depuis onze ans est en passe de s’éteindre. D’une manière qui, pour le moment, n’honore pas grand monde.

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com