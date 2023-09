« Marco Verratti faisait briller les yeux des gens »

18 Elbasan RASHANI (cf63) - 06 Marco VERRATTI (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between PSG and Clermont Foot 63 at Parc des Princes on June 3, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Onze ans après avoir débarqué dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti a été exfiltré en catimini d'un PSG qu'il aura largement contribué à faire grandir. Mais si le « petit hibou » ne faisait plus l'unanimité, il laissera une marque indélébile dans la mémoire de nombreux milieux de terrain passés par le club. Témoignages.

Daniel Bravo, milieu de terrain du PSG de 1989 à 1996

« Voir Marco Verratti partir comme ça est un énorme gâchis. Il est encore jeune, le voir évoluer dans le championnat du Qatar est dommage. Je ne comprends pas vraiment la décision du club. La situation s’est dégradée assez vite, on l’a tenu responsable des résultats en Ligue des champions et on a peut-être considéré qu’avec lui, le PSG ne la gagnerait jamais. L’image de fêtard lui a collé à la peau, et je pense que ça a fini par déranger les gens qui se disaient “c’est normal, il n’est pas sérieux” à chaque fois qu’il se blessait. C’est un joueur magnifique qui a toujours mouillé le maillot, donc je suis déçu de ce qui lui arrive. Pour autant je ne le plains pas, parce qu’au Qatar, il va avoir la belle vie. Mais sportivement, c’est une signature sans ambition. Le public parisien est devenu trop difficile. On oublie un peu vite, même si c’était il y a quelques années, que le Paris Saint-Germain s’est sauvé à la dernière journée pour ne pas descendre en Ligue 2 (en 2008, NDLR) . Quand je vois que l’on se réjouit du départ de Verratti, de Messi ou de Neymar, ça m’attriste. Voir Marco Verratti quitter le club, c’est une page importante qui se tourne.

Le mot légende est un mot très fort. Marco restera comme quelqu’un qui a écrit une page d’histoire au Paris Saint-Germain, mais une légende à Paris, ce serait plutôt Rai, Pauleta……

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com