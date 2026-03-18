Marco Verratti est-il passé à côté du barrage de l’Italie ?

Marco Verratti est-il passé à côté du barrage de l’Italie ?

Le hibou reste dans son nid. Alors que l’Italie s’apprête à jouer son futur lors d’un barrage de tous les dangers face à l’Irlande du Nord le 26 mars, Gennaro Gattuso préparait-il un coup surprise ? C’est en tout cas ce qu’annonce Fabrice Hawkins.

Selon le journaliste, le sélectionneur transalpin avait prévu d’appeler l’ancien parisien pour cette rencontre ultra décisive, certainement pour compter sur son expérience, lui qui faisait partie de la sélection championne d’Europe en 2021 .…

JF pour SOFOOT.com