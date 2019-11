Marco Van Basten suspendu par Fox Sports après une blague sur le salut nazi à l'antenne

Fox Sports a suspendu pendant une semaine l'ancienne vedette du football néerlandais Marco van Basten, qui a prononcé un salut nazi à l'antenne lors d'une « blague de mauvais goût », a annoncé lundi la chaîne de télévision néerlandaise. L'ancien footballeur, aujourd'hui commentateur à la télévision, a rapidement présenté ses excuses samedi après avoir prononcé les mots « Sieg Heil » à l'antenne, destinés à se moquer de l'allemand d'un de ses confrères. Alors qu'un reporter de la chaîne néerlandaise Fox Sports, Hans Kraay, rendait samedi l'antenne après avoir interviewé l'entraîneur allemand Frank Wormuth, à la mi-temps du match Ajax Amsterdam-Heracles Almelo (4-1), Van Basten, qui n'apparaissait pas à l'image à ce moment-là, a lâché : « Pas terrible, Sieg Heil ».« Ce n'était pas mon intention de choquer »« Ce n'était pas mon intention de choquer. Je voulais juste expliquer l'allemand à Hans », a relaté l'ancien attaquant néerlandais, visiblement contrit, suite au tollé provoqué par ses propos sur Twitter. Fox Sports avait également tenu à s'excuser dès samedi. Marco van Basten said 'Sieg Heil' after an interview with German coach Frank Wormuth of Heracles. Van Basten already apologized for his 'joke'. #football #eredivisie pic.twitter.com/Pb9LhiWe9j-- Tijani Goullet AD (@TijaniGoulletAD) November 23, 2019 « Avec une mauvaise blague au mauvais moment », Marco van Basten « a commis une erreur samedi dernier », a déclaré Fox Sports dans un communiqué publié ce lundi. « Ce qui s'est passé est stupide et inapproprié et Fox Sports prend ses distances par rapport à ce qui a été dit », a poursuivi la chaîne, qui a « décidé de se passer des services de Marco van Basten cette semaine en tant qu'analyste ». Le consultant est donc mis sur le banc. Son salaire versé à un institut d'enseignement de l'histoireLa rémunération du footballeur pour sa présence sur le plateau d'une émission ...