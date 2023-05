Marco Reus, le poissard incurable

Privé d’un premier titre de champion d’Allemagne lors de la dernière journée, Marco Reus a confirmé sa triste réputation de chat noir. Entre blessures, finales perdues et actes manqués.

Aussi prestigieuses soient-elles, la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne ne sauraient contenter le palmarès d’un footballeur ambitieux. Notamment quand il s’appelle Marco Reus. Malheureusement, ces deux trophées (cinq, au total) sont bien les seuls à garnir l’armoire du vétéran de 33 ans. Car ce samedi 27 mai, la victoire nécessaire au sacre du Borussia Dortmund s’est évaporée en une mi-temps. La faute à l’équipe de Mayence venue jouer sans tricher (2-2) malgré un Signal Iduna Park prêt à exploser. La légende du BvB, débarquée dans la Ruhr à l’été 2013 pour justement donner une nouvelle dimension à sa carrière, a donc échoué pour la énième fois. Le brassard au bras.

Mur jaune, chat noir

Dix ans après son arrivée, tout devait pourtant se décanter. Dans cette improbable année 2023, le Borussia Dortmund – largué de neuf points à la trêve hivernale par le Bayern Munich – revenait de nulle part pour prendre la tête de la Bundesliga. Mais comme souvent, c’est au moment de conclure que tout est parti en vrille. Car à la manière d’un scénario écrit par Robin Williams, l’histoire de Marco Reus n’aura été que succession de malchance. Des événements contraires qui auront vu leurs prémices se dessiner à Wembley pour sa première saison, puni (déjà) par le bourreau Bayern en finale de la Ligue des champions avec un but dans la dernière minute signé Arjen Robben pour lancer la triste tradition « reusienne » . Un an plus tard, c’est une célébration d’une somptuosité encore plus grande que le meneur de jeu a vu passer sous ses crampons. Élu meilleur joueur de Bundesliga en 2014, Reus enfilait son costume d’espoir enfin confirmé pour conduire l’Allemagne sur la route de la Coupe du monde au Brésil. Cependant, tout s’est écroulé dans le money time .…

AB pour SOFOOT.com