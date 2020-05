Marco Materazzi : "Avec Zidane, on s'est serré la main et c'était fini"

"Je préfère ta pute de sœur." Pour avoir balancé ces six mots à la face d'un Zidane qui le chambrait, Marco Materazzi est devenu le joueur de football le plus haï de France. Cinq ans après le sacre de l'Italie au mondial 2006, "Matrix" racontait à So Foot sa version des retrouvailles avec l'homme qui lui a mis le coup de boule. Cela s'est passé dans un parking obscur de Milan.

C'est comme dans le filmPile et faceOn ne peut jamais savoir. On n'aurait probablement pas marqué deux buts par le biais d'un défenseur - les miens. Mais nous aurions peut-être eu quelque chose de plus au niveau défensif. Avec Alessandro, nous aurions peut-être encaissé quelques buts en moins. Mais bon, je suis content que ça se soit passé comme ça.D'abord, de la peur. Parce que je venais de l'échec de la Coupe du monde en Asie. En 2002, j'étais jeune, je n'avais pas bien joué, et l'équipe non plus n'avait pas bien joué. Moi, j'avais fait une seule apparition de trente minutes, durant laquelle nous avons encaissé un but.À mon avis, ce n'était pas uniquement de ma faute, mais plutôt une suite d'erreurs. Mais comme vous le savez, quand la presse et l'opinion publique doivent trouver un coupable,