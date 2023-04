information fournie par So Foot • 13/04/2023 à 00:51

Marco Asensio, sort de second

Marco Asensio n’aura eu besoin que de trois minutes pour sceller le succès du Real Madrid ce mercredi face à Chelsea (2-0). Le symbole du rendement ultra-efficace du nouveau joker merengue.

Cinq touches de balle, 180 secondes. C’est ce qui aura suffi à Marco Asensio, relayant Rodrygo, pour délivrer à la 75 e minute le Real Madrid face à Chelsea ce mercredi soir (2-0), dans ce duel aller en quarts de finale de la Ligue des champions. Une frappe du gauche caractéristique, sèche et au sol, pour piéger un Kepa Arrizabalaga détendu de tout son long. Cette réalisation, le Majorquin en avait longtemps fait une spécialité dégustée chaque fin de semaine à Santiago-Bernabéu, avant de l’oublier peu à peu, au détour de saisons fades et sans éclat. Mais depuis l’hiver, « Sonrisa » a montré qu’il était de retour, cette fois dans un costume de joker qui lui sied à merveille. Et qu’il rend excellemment bien à son équipe.

La sortie du piège

Il ne serait alors pas trop osé de dire que l’entrée de Marco Asensio contre les Londoniens a eu valeur de revitalisation pour le Real Madrid. S’ils maîtrisaient globalement leur sujet, aidés par l’ouverture du score de Karim Benzema, les Merengues ont en effet pâti d’une torpeur latente au retour des vestiaires. Un manque de piquant que les Blues ont déjà essayé d’exploiter lors du premier acte, par des incursions signées João Félix et Raheem Sterling, et qu’ils ont, tant bien que mal, tenté de réitérer après la pause, malgré les blessures de Kalidou Koulibaly et l’expulsion de Ben Chilwell. Le scénario piégeux se mettant en place, l’apparition pleine d’à-propos d’Asensio s’est faite dans le meilleur des timings. Quelques appuis-remises auront ainsi suffi à l’échauffer, avant de placer sa banderille du gauche, pour définitivement faire souffler Carlo Ancelotti.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com