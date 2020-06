Marco (ANS) : "Les fumigènes sont enfin devenus un sujet sérieux"

Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les fumigènes. Après des années à lutter pour leur autorisation dans les stades, l'Association nationale des supporters a enfin pu discuter sans filtre avec les autorités et avancer clairement. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a dévoilé qu'une expérimentation allait voir le jour la saison prochaine, l'ANS s'en réjouit et Marco, son porte-parole, replonge dans les méandres d'un sujet balancé et caricaturé de plateau télé en plateau télé durant des années.

J'ai dû relire l'annonce de la ministre plusieurs fois. J'me suis dit, c'était incroyable. On s'en félicite, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années avec beaucoup de dossiers montés, beaucoup d'alternatives proposées aux craquages sauvages. Enfin, ça a été pris au sérieux et ça a été relayé au plus haut niveau.Je ne sais pas si c'est la raison première, mais la Ligue de football professionnel freinait des deux pieds, ça lui permettait de récupérer de l'argent de la part des clubs en leur faisant payer des amendes. Il y a quelques années, elle ne voulait rien entendre sur les fumigènes. Mais heureusement, après de nombreuses discussions, on a pu avancer. De nouvelles personnes sont arrivées au sein de la LFP et ont su faire évoluer le discours de la vieille génération. Après, on va voir comment ça va s'organiser parce qu'on a eu plusieurs fois des annonces qui ensuite, soit ne s'appliquaient pas sur le terrain, soit on sortait totalement de l'esprit.La LFP va faire passer aux clubs pros des dossiers pour des demandes d'expérimentation. Certains clubs ne voudront peut-être pas du tout entendre parler de ça. D'autres, vu leur position sur le sujet, comme Rennes et Saint-Étienne, vont sûrement mettre en place un dispositif. Ensuite, ce sera décliné à l'échelle locale en fonction du contexte,