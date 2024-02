information fournie par So Foot • 17/02/2024 à 10:17

Marcin Bulka en remet une couche sur l’arbitrage

Une soirée qui va faire couler beaucoup d’encre.

Si Jean-Pierre Rivière risque de passer en commission de discipline après ses propos à destination de Mr.Turpin, il pourrait bien être accompagné de son gardien et capitaine, Marcin Bulka. Après une défaite dure à digérer, qui confirme un coup d’arrêt pour le GYM, le portier polonais a tenu à s’exprimer en zone mixte, sans passer par quatre chemins. « L’arbitrage… Cela fait deux matchs que les décisions ne sont pas 100% justes , s’est-il d’abord exprimé, avant de poursuivre son propos. On peut beaucoup mieux faire avec le VAR. Il y avait beaucoup d’occasions où on aurait au moins pu faire appel au VAR pour prendre la décision juste . »…

JF pour SOFOOT.com