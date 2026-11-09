Marche silencieuse à Cracovie en présence de Tusk et Nawrocki

Des dizaines de milliers de Polonais ont participé lundi soir à une marche silencieuse à Cracovie, en présence des chefs de l'Etat et du gouvernement, en hommage aux victimes de la tuerie perpétrée samedi dans la deuxième ville du pays par un jeune de 24 ans, mort sur son lit d'hôpital des suites de ses blessures.

La marche est partie à 20H00 (19H00 GMT) de la place du marché, lieu de la tragédie, où s'était rassemblée une foule nombreuse, plongée dans la brume et l'obscurité, protégée par un important dispositif de sécurité.

Malgré leurs profonds antagonismes politiques, le président nationaliste Karol Nawrocki et le Premier ministre centriste Donald Tusk ont ouvert la procession avec le maire de Cracovie, Lukasz Gibala.

Ils se sont recueillis à l'angle de la place du marché, jonché de fleurs, où le tueur a rafalé les passants depuis sa voiture, tuant six personnes et en blessant 15 autres.

Touché à de multiples reprises par les balles des policiers, Michal Oksinski est mort lundi à 04H30 (03H30) à l'hôpital après avoir subi trois opérations.

Il est soupçonné d'avoir fait au total neuf morts, y compris ses parents et sa sœur, tués par balles et découverts gisant à leur domicile à deux heures de route de Cracovie.

En tenue militaire, masqué et casqué, armé d'un fusil semi-automatique, il avait ouvert le feu, depuis son véhicule, sur des passants aux abords de la place du marché de la vieille ville prisée des touristes, samedi vers 15H00.

Six personnes, dont un Britannique de 32 ans et une Autrichienne de 51 ans, ont trouvé la mort.

Quinze autres, dont deux policiers et cinq ressortissants étrangers (britannique, portugais, russe, allemand et autrichien) ont été blessées. Leur état de santé était "stable" lundi, selon les autorités régionales.

La police est intervenue en quelques minutes. Une course-poursuite s'est alors engagée entre l'assaillant, au volant d'une Subaru noire, et un équipage de la police locale.

A une intersection, l'homme a percuté un véhicule à l'arrêt. Il est sorti de sa voiture et a échangé des tirs avec deux policiers, les blessant grièvement. Ces derniers ont été décorés lundi soir par le président Nawrocki.

Port d'armes

Selon le ministre de l'Intérieur, le tueur était "fasciné par les idéologies d'extrême droite". Mais les enquêteurs estiment que de longues investigations seront nécessaires pour comprendre ses motivations et affirment ne pas pouvoir corroborer "de manière catégorique" les propos du ministre.

"Nous ne disposons d'aucun élément nous permettant d'affirmer de manière catégorique et responsable qu'il s'est inspiré d'une idéologie ou d'une autre", a déclaré lundi lors d'une conférence de presse Przemyslaw Nowak, porte-parole du parquet national.

"Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les motivations (...). Nous n'avons pas trouvé de symboles évidents que l'on associe généralement à un courant politique particulier, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche", a-t-il ajouté.

Une enquête pour acte "à caractère terroriste" est néanmoins ouverte et la procédure pour l'homicide de ses proches y a été jointe.

La mort du tueur - qui n'a jamais pu être entendu - met naturellement fin aux poursuites à son encontre mais l'enquête continue, a souligné le parquet lundi.

Selon les enquêteurs cités dans la presse polonaise, Michal Oksinski n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il était membre, avec son père, d'un club de tir. Au total, sept armes ont été saisies à leur domicile. Le tueur avait emporté à Cracovie quatre armes, dont deux fusils semi-automatiques, et environ 500 munitions, selon le parquet.

Sa grand-mère paternelle a confié à des médias qu'il avait obtenu un permis de port d'armes cette année.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé lancer une révision des conditions d'octroi des permis de détention d'armes à feu. Les dossiers médicaux des titulaires de permis devraient faire l'objet d'une mise à jour régulière.

La Pologne connaît une forte augmentation du nombre de permis de détention d'armes. En 2025, plus de 50.000 nouveaux permis ont été accordés, ce qui a porté leur nombre à 411.000, selon la police.

"Les vêtements de l'auteur des faits comportaient de nombreux emblèmes différents", a par ailleurs déclaré lundi à la radio Karolina Galecka, porte-parole du ministère de l'Intérieur. "On y trouvait de nombreux emblèmes et écussons associés à divers motifs, actuellement analysés", a-t-elle ajouté sans vouloir en préciser la nature.

Pays d'Europe de l'Est de 38 millions d'habitants jusqu'alors épargné par les attentats, la Pologne n'avait pas connu pareil massacre de civils depuis la fin du régime communiste (1944-1989).