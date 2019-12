Marche pour le climat : plusieurs actions à Montpellier et à Paris

On est loin des foules massives ayant défilé partout en France ces derniers mois pour le climat. Mais quelques milliers de personnes se sont quand même mobilisées ce dimanche à l'occasion de la Journée mondiale du climat et de la COP 25 à Madrid.C'est à Montpellier (Hérault) qu'a eu lieu le plus gros rassemblement (environ 1500 personnes). Derrière la banderole « Citoyens pour le climat » tenue par des enfants ouvrant la marche, le cortège a ramassé sur le parcours des mégots qu'ils ont placé dans des bouteilles avant de les expédier vers des filières de recyclage. Beaucoup d'enfants et de jeunes, ainsi que des personnes à vélo, ont pris part à cette marche organisée notamment par les associations WWF, Greenpeace ou encore la Fondation Nicolas Hulot.« Solutions vertes pour une planète bleue », « Si la planète était une banque, on l'aurait déjà sauvée », pouvait-on lire sur les pancartes, alors que dans le cortège une imposante planète, avec un énorme sparadrap dessiné sur un océan, était tenue par un manifestant. On vous attend !Marche pour le Climat #Montpellier pic.twitter.com/hTKuVJe1tE-- Montpellier Respire (@mtprespire) December 8, 2019 Des portraits de Macron également brandis au TrocadéroDes rassemblements ont eu lieu dans plusieurs autres villes du pays, relate la presse locale. 300 personnes ont par exemple défilé à Bordeaux et Avignon, 180 à Châtellerault, ou encore une centaine à Angoulême et Paris... « On n'est pas nombreux mais on va faire du bruit, on va montrer qu'on est encore là », a clamé en début de parcours un militant parisien, avant que le cortège, clairsemé en ce jour de grève des transports en commun, ne s'élance derrière une banderole « Urgence climatique, agissons maintenant ». Marche pour le climat entre Denfert-Rochereau et Bercy cet après midi null pic.twitter.com/K3qDOx6LDw-- Marion Abonnenc (@m_abonnenc) December 8, 2019 À Paris, des militants ...