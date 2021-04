Marche lesbienne: des milliers de personnes défilent en faveur de la PMA pour toutes

"Marche Lesbienne" : rassemblement place de la République à Paris, le 25 avril 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche à Paris, dans une ambiance festive, à "la marche lesbienne", en réclamant l'accès à l'Assistance médicale à la procréation (PMA) pour toutes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs personnalités s'étaient mêlées à la manifestation, telles la réalisatrice Céline Sciamma, l'actrice Adèle Haenel et l'élue écologiste parisienne et activiste lesbienne Alice Coffin, qui a vu dans l'événement une "traduction en manifestation" d'une "montée en puissance" du mouvement lesbien ces dernières années.

Le cortège dense a réuni 4.400 personnes selon la préfecture de police de Paris, 10.000 selon les organisatrices.

"On s'attendait à rassembler 500 personnes, on est 10.000, c'est vraiment énorme", assurait, émue, Marlène, membre de la coordination Collages lesbiens à l'initiative de l'événement. "J'espère que tout le monde se souviendra de cette date, que les gens se rappelleront que le 25 avril, c'est la journée de visibilité lesbienne", a ajouté la jeune femme.

"La PMA gratuite, pour toutes, ça ne se négocie pas", "Macron hypocrite, les lesbiennes vont en Belgique!" ont été des slogans repris en choeur par la foule.

"Lesbiennes musulmanes et fières", "le féminisme, c'est la théorie, le lesbianisme, c'est la pratique" ou "nous sommes le génie lesbien", pouvait-on lire dans la forêt de pancartes mêlées aux drapeaux arc-en-ciel flottant au-dessus d'un cortège, entre les places du Châtelet et de la République.

La manifestation s'est déroulée dans le sillage des débats autour de la loi bioéthique et du rejet par le Sénat en février de l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, provoquant l'ire des militantes qui ont dénoncé une "loi au rabais" et une "parole lesbienne totalement absente" des débats.

"Les journaux disaient que c'était (ce dimanche, ndlr) la première marche lesbienne en France mais non, c'était en 1980", rappelle Marlène, en référence à l'initiative lancée dans les années 1970 par le groupe des lesbiennes radicales de Jussieu.

"C'est significatif du fait que l'histoire lesbienne est oubliée", insiste la militante, qui espère que cette manifestation s'inscrira dans un "héritage historique", a-t-elle dit.

