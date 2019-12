Marché du timbre : les dix ans du Carré d'Encre fêtés en fanfare

La boutique de La Poste dédiée à la vente de timbres et à la culture de l'écrit fête son dixième anniversaire mardi 3 décembre. Les philatélistes pourront, en avant-première, acquérir de plusieurs produits aux tirages restreints.

La boutique de La Poste dédiée à la vente de timbres et à l'écrit, le Carré d'Encre, située à Paris, fêtera son dixième anniversaire le mardi 3 décembre. Le Carré d'Encre fut inauguré le 1er décembre 2009, en présence de Stéphane Bern et d'Albert Uderzo, pour fêter le 50e anniversaire d'Astérix avec un timbre et un bloc feuillet. Cette boutique unique en France - rejointe dans les prochains mois par une autre boutique sur le site de l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires à Boulazac, près de Périgueux (Dordogne) - accueille toutes les ventes en avant-première des émissions de timbres, propose un très vaste choix de plusieurs milliers de références (timbres, bien sûr, papeterie, carterie, stylos, livres, etc.) et dispose d'un espace dédié aux timbres personnalisés à réaliser soi-même.

Régulièrement, tout au long de l'année, le Carré d'Encre organise une cinquantaine d'événements autour d'artistes de renom ayant contribué à la création de timbres, avec des séances de dédicaces : Valérie Belin, Fabienne Verdier, par exemple, en 2019, Annette Messager ou Sophie Calle en 2018...

Le Carré d'Encre - composé d'une équipe de dix salariés - a réalisé « en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros pour environ 80 000 tickets de caisse », précise Ségolène Godeluck, directrice de la communication de Phil@poste, le service d'ingénierie des timbres et de la philatélie de La Poste.

Pour son dixième anniversaire, le Carré d'Encre prévoit : l'intervention d'un historien, Sébastien Richez ; la remise des trophées pour le 1er prix du concours Euromed remporté par Sabine Forget, présente pour l'occasion, pour son timbre sur le costume de l'Arlésienne ; un atelier de calligraphie...

