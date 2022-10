Marché des changes: le Japon est intervenu à hauteur de 43 milliards de dollars en octobre

Le Japon est intervenu sur le marché des changes en octobre à hauteur d'environ 43 milliards de dollars, a annoncé lundi Tokyo, alors que le yen évolue à ses plus bas niveaux en 32 ans face au billet vert.

La ou les interventions - ce que le gouvernement japonais a refusé de confirmer - ont totalisé 6.349,9 milliards de yens entre le 29 septembre et le 27 octobre, a déclaré le ministère nippon des Finances.

Le Japon avait déjà puisé près de 20 milliards de dollars dans ses réserves de change en septembre pour soutenir sa monnaie, une première depuis 1998.

Le yen a perdu plus de 20% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année à cause du grand écart entre la politique monétaire ultra-accommodante du Japon et le resserrement monétaire mené à marche forcée aux Etats-Unis.

Alors que la devise japonaise baissait de plus belle, jusqu'à tomber à 151,95 yens pour un dollar, un plus bas depuis 1990, le yen avait brutalement - et brièvement - rebondi le 21 octobre.

Les acteurs du marché avaient attribué ce mouvement à une nouvelle intervention du gouvernement japonais pour acheter des yens contre des dollars.

Un rebond similaire trois jours plus tard avait également provoqué des spéculations, mais le ministre des Finances nippon, Shunichi Suzuki, s'était contenté de répéter la ligne du gouvernement: surveiller le marché des changes et "répondre de manière appropriée aux mouvements excessifs des spéculateurs".

"C'est étrange qu'ils aient refusé de confirmer l'intervention", a déclaré à l'AFP Carol Kong, spécialiste du marché des changes à la Commonwealth Bank of Australia.

"Une raison possible est que le gouvernement veut entretenir le secret, dans l'espoir que cela maintienne les traders dans l'incertitude, et que cela pèse sur le dollar", a-t-elle ajouté.

Un dollar s'échangeait pour 148,50 yens lundi vers 10H GMT.

Un yen faible est traditionnellement perçu comme un facteur positif pour les grandes entreprises nippones car cela renforce la compétitivité des prix de leurs exportations et gonfle artificiellement leurs profits réalisés à l'étranger quand ils sont convertis en yens.

Mais la baisse du yen s'est transformée en dégringolade depuis mars, et cela renchérit sévèrement les importations japonaises au moment où les prix énergétiques et alimentaires flambent dans le sillage de la guerre en Ukraine, ce qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages.

La Banque du Japon (BoJ) a néanmoins confirmé vendredi la ligne accommodante de sa politique monétaire, son gouverneur Haruhiko Kuroda prévenant qu'il ne fallait "pas attendre des hausses de taux d'intérêt (...) de sitôt".

Malgré une inflation nationale évoluant depuis avril au-delà de son objectif (2% hors produits frais) et ayant accéléré en septembre à 3% sur un an, la BoJ estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour un resserrement monétaire au Japon.

L'institution "entend mener sa politique monétaire de sorte que la stabilité des prix soit atteinte de manière durable et stable en s'accompagnant de hausses de salaires", a insisté M. Kuroda.