Marché des changes: le Japon est intervenu à hauteur de 19,6 mds USD en septembre

Le Japon est intervenu sur le marché des changes à hauteur de 2.838,2 milliards de yens (19,6 milliards de dollars au cours actuel) en septembre, a annoncé vendredi le ministère nippon des Finances.

Pour la première fois depuis 1998, Tokyo était intervenu la semaine dernière pour soutenir le cours de sa monnaie, qui évolue depuis des mois à ses plus bas niveaux face au dollar depuis 24 ans.

Le dollar s'était rapproché des 146 yens juste avant l'intervention de Tokyo le 22 septembre, un nouveau sommet depuis 1998, et il était brièvement descendu jusqu'à 140,70 yens après l'opération.

Mais le billet vert est ensuite rapidement remonté, et il évoluait autour de 144,50 yens vendredi vers 10H45 GMT.

Les analystes font valoir que la montée du dollar face au yen est inéluctable tant que les politiques monétaires du Japon et des Etats-Unis resteront aux antipodes.

La Réserve fédérale américaine (Fed) relève actuellement drastiquement ses taux pour tenter de mater l'inflation très élevée aux Etats-Unis, alors que la Banque du Japon (BoJ) poursuit à contre-courant de la tendance mondiale une politique monétaire ultra-accommodante.

Car la BoJ continue d'estimer que les conditions ne sont pas réunies au Japon pour relever les conditions du crédit.

La reprise économique post-pandémie dans l'archipel reste fragile et l'inflation, même si elle accélère aussi dans le pays (2,8% en août sur un an hors produits frais, un nouveau record depuis 2014), reste largement inférieure aux niveaux observés aux Etats-Unis et en Europe et devrait retomber dès 2023, selon la BoJ.

Un yen faible est traditionnellement perçu comme un facteur positif pour les grandes entreprises nippones car cela renforce la compétitivité des prix de leurs exportations et gonfle artificiellement leurs profits réalisés à l'étranger quand ils sont convertis en yens.

Mais la baisse du yen s'est transformée en dégringolade depuis mars, et cela renchérit sévèrement les importations japonaises au moment où les prix énergétiques et alimentaires flambent dans le sillage de la guerre en Ukraine, ce qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages.

Le ministère nippon des Finances a clairement laissé entendre qu'il était prêt à intervenir de nouveau sur le marché des changes si nécessaire. Le Japon en a les moyens, disposant des deuxièmes réserves de change dans le monde après la Chine.

Son but affiché n'est pas tant d'empêcher le dépassement d'un certain niveau des cours mais d'éviter des fluctuations excessives.