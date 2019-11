Marche de #NousToutes : critiquée pour être venue avec des hommes soumis, «Marie s'infiltre» se défend

La marche contre les violences faites aux femmes qui s'est déroulée ce samedi à Paris et dans toute la France a été un succès tant par le nombre de participants que par sa couverture médiatique. Les 49 000 personnes ayant défilé à Paris selon l'organisme de comptage indépendant Occurrence et les 150 000 dans toute la France selon le mouvement #NousToutes, organisateur de l'événement, prouvent que le message porté par les féministes infuse dans la société française.Toutefois ce dimanche un micro-événement de la manifestation parisienne fait polémique sur les réseaux sociaux. L'humoriste « Marie s'infiltre », spécialiste des happenings dans des manifestations ou autre événements publics, avait décidé d'infiltrer la manifestation dont le code couleur était le violet.« Et toi femme, tu la ressens la violence ? »« Aaaah les zouz, les nenettes, les gonzesses, les nanas, les minettes.... moquées, bousculées, violées. Tuées. Mes petits hommes soumis en ont fait l'expérience, quel délice, ils en raffolent ! Antoine et Maxime, mes coups sont des preuves d'amour et de passion. Et toi femme, tu la ressens la violence ? Et toi homme, t'en penses quoi de ce nouvel engouement féministe ? », a posté l'artiste sur son compte officiel, accompagné de la séquence en vidéo très second degré de son passage dans le cortège. Une vidéo où Marie Benoliel de son vrai nom, interroge des manifestantes et des manifestants sur leur présence dans le cortège. On l'y voit aussi fouetter deux hommes à demi-nus qu'elle tient en laisse mais une organisatrice l'interpelle pour lui rappeler le caractère non violent de la manifestation organisée par #NousToutes et l'exfiltrer.« Tu viens de décrédibiliser toute une manifestation »Si son passage dans le cortège en a fait sourire certains, il a surtout irrité bon nombre de personnes, y compris sur les réseaux sociaux ce dimanche. Dans les commentaires Facebook de sa ...