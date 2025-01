Marché de Noël de Strasbourg: 3,4 millions de visiteurs, nouveau record

Le grand sapin trône au milieu de la Place Kléber, au centre de Strasbourg, à l'ouverture du marché de Noël, le 27 novembre 2024 ( AFP / Abdesslam MIRDASS )

Le marché de Noël de Strasbourg a attiré 3,4 millions de personnes, un nouveau record, a annoncé vendredi Guillaume Libsig, adjoint en charge de la coordination de l'événement, se félicitant d'un "retour des Strasbourgeois" parmi ces visiteurs.

"Nous avons eu 3,4 millions de visiteurs", contre 3,3 millions l'année précédente, a déclaré M. Libsig lors d'une conférence de presse.

"Cette année, les Strasbourgeois sont revenus" au marché de Noël, organisé du 27 novembre au 27 décembre, s'est félicité l'adjoint à la maire. Les habitants de l'Eurométropole de Strasbourg représentaient environ 47% des visiteurs contre 34% l'an dernier, des chiffres mesurés grâce à des données téléphoniques captées dans le centre-ville de Strasbourg.

"C'est pour nous un élément de fierté", a déclaré M. Libsig, expliquant qu'un effort avait notamment été mis sur les activités proposées aux familles et aux enfants.

Parmi les touristes étrangers figurent en tête les Allemands, venus en voisins, les Américains, les Suisses, les Espagnols et les Italiens, a énuméré Joël Steffen, président de l'Office de tourisme de Strasbourg. Il a également cité "une clientèle turque qui se consolide également beaucoup ces dernières années, qui a profité de l'exotisme de notre région pour eux en cette saison".

Du côté des visiteurs français, arrivent en tête les Franciliens, en particulier venus de Paris et des Hauts-de-Seine, les habitants des départements de la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, et ceux venus du département du Nord.

"Strasbourg capitale de Noël reste un moteur économique pour notre région", a souligné M. Steffen, également adjoint en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Des hôteliers ont fait état d'un taux d'occupation au moins égal à celui de l'an passé (95%), avec des réservations encore davantage anticipées (plus de trois mois en moyenne).

Malgré la fréquentation record de cette année, "on n'avait pas l'impression qu'il y avait plus de monde", a affirmé M. Libsig, y voyant la preuve que "le travail sur la fluidité porte ses fruits".

Dans le passé, l'affluence avait engendré des problèmes d'accès à certains sites, en particulier les weekends, particulièrement fréquentés. Des mesures ont été prises comme l'instauration d'un sens unique de circulation piéton dans certaines rues le samedi et le dimanche.