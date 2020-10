Marché de l'emploi: 528 plans sociaux initiés depuis mars en France

Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) initiés poursuit sa hausse avec 528 PSE initiés entre le 1er mars et le 11 octobre, contre 295 pour la même période de 2019, indique jeudi la Dares dans son point bi-mensuel sur le marché du travail pendant la crise sanitaire.

35 nouveaux plans sociaux ont été engagés entre le 5 et le 11 octobre après 42 la semaine précédente, qui correspondait au plus haut niveau depuis début juillet, observe le service statistique du ministère du Travail.

Au total, 72.523 ruptures de contrats de travail sont envisagées dans le cadre de PSE, soit plus du triple par rapport à l'année précédente (20.263 entre le 1er mars et le 11 octobre 2019).

Depuis début mars 2020, un peu moins de 3.800 licenciements collectifs pour motif économique, hors PSE, ont été notifiés auprès des directions du travail. Ces procédures concernent dans neuf cas sur dix des licenciements de moins de 10 salariés, et les secteurs les plus concernés sont ceux du commerce et de la réparation automobile (20%), de la construction (16%), de l'industrie manufacturière (16%) et de l'hébergement et restauration (12%).

L'estimation du nombre de salariés placés en chômage partiel en août (dernier chiffre connu) ne change pas à 1,3 million après 1,9 million en juillet, 3,5 millions en juin, 7,3 millions en mai et 8,6 millions au plus haut en avril.