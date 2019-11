Marche contre l'islamophobie : Mélenchon, Coquerel, Génération.s... Qui sera présent ce dimanche ?

Il sera bien là. Après plusieurs jours de polémique, voire de divisions au sein de son parti, le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a confirmé samedi qu'il participerait bien à la manifestation contre l'islamophobie ce dimanche.« Bien sûr que je vais participer, j'ai signé un texte », a indiqué le patron des députés Insoumis, interrogé par la presse à Marseille avant une marche en hommage aux victimes des effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne, il y a un an.« Il y a évidemment des mots (du texte) qui ne me conviennent pas, c'est le propre de tout compromis », a-t-il ajouté, citant « islamophobie », qu'une partie des Insoumis « n'utilisaient pas » pour « ne pas donner l'impression qu'on s'interdit de critiquer une religion ». Les responsables LFI Éric Coquerel et Clémentine Autain devraient également manifester. LIRE AUSSI > « Islamophobie » : cinq minutes pour comprendre la polémique autour d'un terme qui diviseUne cinquantaine de personnalités ont lancé un grand appel pour dire « STOP à l'islamophobie » le 10 novembre à Paris, après l'attaque d'une mosquée et de nouvelles tensions autour du voile.Jean-Luc Mélenchon a également répondu à Marine Le Pen qui l'avait accusé la veille d'être « main dans la main avec les islamistes ». L'Insoumis a en réponse critiqué, samedi après-midi, des « propos indignes » : « Madame Le Pen tourne le dos à la France parce qu'elle n'a pas compris qu'il s'agit d'une marche d'unité républicaine des Français ».Le NPA, Génération. s et Lutte ouvrière seront présentsToujours est-il que les termes utilisés et l'identité de certains initiateurs, soupçonnés d'être proches de l'islam politique, ont conduit une partie de la gauche à ne pas s'associer à cet appel comme le PS ou David Roussel, le secrétaire national du PCF. Une autre partie à relativiser son soutien initial, comme Yannick ...