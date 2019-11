Marche contre l'islamophobie : "Mélenchon, c'est Pierre Laval", accuse Gilbert Collard

L'eurodéputé du Rassemblement national a comparé mardi matin sur Europe 1 le leader de la France insoumise, qui a manifesté dimanche contre l'islamophobie, au chef du gouvernement sous Vichy et principal acteur de la collaboration avec l'Allemagne nazie sous l'Occupation.

L'eurodéputé RN Gilbert Collard le 28 septembre 2019 à Paris. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche 10 novembre à Paris contre l'islamophobie. Une marche controversée qui a déchiré la gauche. En effet, les termes utilisés et l'identité de certains initiateurs de l'appel publié dans Libération le 1er novembre a conduit une partie de la gauche à ne pas s'y associer - le PS, le PRG, le patron du PCF Fabien Roussel... - et une autre à relativiser son soutien initial, comme l'eurodéputé EELV Yannick Jadot et le député de La France insoumise François Ruffin.

Le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon faisait en revanche bel et bien partie du cortège, ce qui lui a valu plusieurs critiques de la part de l'extrême-droite. "Tous ceux qui vont se rendre à cette manifestation seront main dans la main avec les islamistes", avait dénoncé samedi matin la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen.

"Une gauche dérivante, une gauche perdue"

Mardi matin, l'eurodéputé RN Gilbert Collard a été jusqu'à comparer le député des Bouches-du-Rhône à Pierre Laval, le chef du gouvernement gouvernement sous Vichy et le principal acteur de la collaboration avec l'Allemagne nazie sous l'Occupation. : "Mélenchon, c'est Pierre Laval" , a-t-il affirmé sur Europe 1. Une comparaison qui "vaut raison parce qu'il y a des moments où la complicité, elle s'acte dans la réalité d'un fait", a défendu M. Collard en critiquant "une gauche dérivante, une gauche perdue, à la recherche de moyens d'exister" .

"Quand on voit Mélenchon, avec tout ce qu'il a représenté, de beauté du verbe quand même, s'abaisser à manifester avec des gens qui crient 'Allah Akbar', à proximité du lieu où on a assassiné aux cris de 'Allah Akbar'...", a également regretté l'eurodéputé.

Gilbert Collard a aussi dénoncé la présence d'étoiles jaune s, accompagné d'un croissant, arborées par certain sur leur veston, comme un rappel à l'étoile que devaient porter les Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. "Comment oser comparer la situation des musulmans de France aux Juifs sous l'Occupation ? Déportés, humiliés, privés d'emplois, assassinés ?" s'est offusqué le député européen. "Comment peut-on oser cette comparaison ? Elle prouve qu'on a affaire à des gens insincères, qui sont des propagandistes d'un islamisme radical. "

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a de son côté estimé mardi sur Public Sénat que Jean-Luc Mélenchon avait fait "la plus grave erreur politique de sa vie".