Marche contre l'islamophobie : l'étoile jaune portée par certains manifestants fait polémique

Alors que plus de 13 500 personnes ont marché dimanche dans les rues de Paris contre les discriminations envers les musulmans, un sticker distribué durant la manifestation a créé la controverse. On y voit l'étoile jaune, triste symbole du génocide commis envers les Juifs, associée à un croissant de lune, un des emblèmes de l'islam. Cet autocollant a notamment été repéré sur une photo partagée par la sénatrice EELV Esther Benbassa. Il est collé sur les vêtements de plusieurs manifestants posant à côté d'elle, dont une fillette. Selon notre reporter sur place, quelques dizaines de personnes portaient ce symbole dans le cortège, sans que cela n'ait suscité de débat ou d'incident. Un tollé à gauche, à droite et chez LREMToutefois, depuis qu'il a été repéré sur les réseaux sociaux, cet autocollant est accusé de comparer la Shoah (entre 5 et 6 millions de morts) aux conditions de vie des Français musulmans en 2019. « Aucun musulman de France ne subit ce que nos parents ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale et je leur souhaite de ne jamais le subir », a déclaré Ariel Goldmann, président du Fonds social juif unifié, institution de la communauté juive en France dans le domaine social.« Aujourd'hui, cette photo est à vomir et ceux qui l'ont affublée de cette étoile se sont déshonorés », a renchéri Alain Jakubowizc, l'ancien président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.Les députés LREM François de Rugy et Aurore Bergé ont également manifesté leur colère. Tout comme François-Xavier Bellamy (LR) et David Assouline (PS) qui parlent respectivement d'un symbole « lamentable » et « obscène ». Une certaine vision de "l'unité républicaine". https://t.co/43bf4kPB0D pic.twitter.com/M0IMMqlbvr-- Aurore Bergé (@auroreberge) November 10, 2019 « Personne ne vole ici sa souffrance à personne »Face au tollé, Esther Benbassa a pris la parole sur ...