Marche contre l'islamophobie : chez les politiques, plus d'absents que de présents

Nombreux les absents. La manifestation controversée « contre l'islamophobie » ce dimanche 10 novembre à Paris a été boudée par une grande partie de la classe politique. Le gouvernement et la majorité présidentielle ont tôt fait savoir qu'ils n'en seraient pas.« Vous avez dans cette manifestation des personnes qui incarnent le communautarisme islamiste », a commenté sur Europe 1 le secrétaire d'Etat à la jeunesse Gabriel Attal, évoquant, en creux, la présence de plusieurs personnalités ayant tenu des propos polémiques comme celle du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), association accusée par certains d'avoir des visées politiques islamistes.Invitée de l'émission BFM Politique, en partenariat avec Le Parisien-Aujourd'hui en France, dimanche, la porte-parole de La République en Marche (LREM) Aurore Bergé a critiqué notamment l'emploi du terme « islamophobie », utilisé dans la tribune appelant à manifester parue dans Libération. « Parler d'islamophobie, c'est justement non pas dénoncer le racisme, c'est interdire de critiquer une religion », a estimé la députée des Yvelines. « Ceux qui manifestent aujourd'hui vont dévoyer un combat essentiel contre le racisme, ils veulent lutter pour un islam politique ».Même couplet chez Les Républicains et au Rassemblement national. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a qualifié de « déshonneur » la présence d'élus dans le cortège.La gauche diviséeMais c'est surtout à gauche que le sujet a divisé. Le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a justifié sa présence dans le défilé dimanche, estimant qu'il ne fallait pas « confondre quelques personnes avec la valeur de la cause qui est servie », lui qui avait auparavant toujours refusé de reprendre le terme d'« islamophobie ». Mais des divergences sont apparues entre les Insoumis et plusieurs députés ont boudé le rassemblement. À la #Marche10Novembre contre ...