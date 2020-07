Marché chinois: la France obtient des avancées sur l'élevage et la finance

La France a obtenu de la Chine des avancées pour pouvoir exporter des produits de l'élevage ainsi que des autorisations supplémentaires pour son secteur financier, a indiqué mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous avons confirmé que l'autorisation sur le zonage porcin devrait être signée d'ici fin 2020, malgré les retards liés à la pandémie" de coronavirus, qui a entraîné pour des raisons techniques un délai supplémentaire de quatre mois, a déclaré M. Le Maire lors d'un point de presse en ligne.

"Ce qui veut dire concrètement qui s'il y a un cas de peste porcine - il n'y en a pas actuellement en France -, s'il devait y avoir un cas dans une région, cela n'interdirait pas les exportations vers la Chine à partir d'autres régions", a-t-il expliqué, qualifiant cette avancée d'"enjeu absolument majeur pour nos agriculteurs".

M. Le Maire a également annoncé "l'ouverture du marché de la semence porcine et de la génétique de la volaille d'ici la fin du mois d'août", précisant qu'il agissait dans les deux cas d'une "ouverture nouvelle" du marché chinois aux produits français.

Concernant la viande bovine, il a ajouté que l'agrément pour les exportations vers la Chine "ne se fera plus abattoir par abattoir" mais "sur la base d'une liste globale qui sera fournie par la partie française à la partie chinoise".

Sur les sujets financiers, la France a obtenu "la levée de l'obligation de joint-venture (co-entreprise) avec un partenaire chinois pour Axa", a détaillé Bruno Le Maire.

"Axa sera la première entreprise (française du secteur financier) à pouvoir porter sa participation à 100%" pour opérer sur le territoire chinois, selon le ministre.

Par ailleurs, la Chine s'est engagée à "un examen favorable sur la demande de la BNP pour une licence sur la conservation de titres et de paiements", a-t-il indiqué.

Enfin, Amundi "va devenir majoritaire dans la société dans laquelle elle travaille aujourd'hui en Chine" et sera "le premier opérateur de gestion de fortune à disposer de ce statut majoritaire", a encore dit M. Le Maire.

Plus généralement, dans le cadre du 7e dialogue économique et financier de haut niveau avec le vice-Premier ministre chinois Hu Chunhua, le ministre français de l'Economie a dit vouloir "apporter une réponse multilatérale à cette crise économique, au-delà de la réponse nationale et de la réponse européenne".

"Cette réponse multilatérale passe notamment par le renforcement de la coopération économique et financière avec la Chine", selon lui.

