Marche blanche en hommage à un homme mort en garde à vue à Bagneux

Marche blanche en hommage à un homme de 34 ans décédé en garde à vue en décembre 2024 à Bagneux, le 9 février 2025 à Fontenay-aux-Roses, près de Paris ( AFP / Xavier GALIANA )

Une centaine de personnes, la plupart vêtues de noir, ont participé samedi à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) à une marche blanche en hommage à Abdoulaye Diaw, un homme de 34 ans décédé en garde à vue en décembre à Bagneux, a constaté l'AFP.

Le cortège scandant "Justice pour baba, la justice maltraite" s'est élancé dans les rues de cette commune où vivait la victime, les participants vêtus de t-shirts noirs sur lesquels était inscrit "Vérité et justice pour Baba" sur le devant, "Baba on t'aime et on ne t'oubliera jamais" au dos.

"Il y a trop de zones d'ombre", a déclaré à l'AFP Guéda Diaw , sa soeur et curatrice. "Je l'ai vu le mardi (10 décembre) à l'hôpital, il était allongé dans un brancard, il était méconnaissable, tuméfié, le visage avec plein de bosses. Je lui parlais, il ne me répondait pas", a-t-elle poursuivi.

Quatre élus de Bagneux étaient présents. "Le drame s'est passé dans le commissariat de la ville. Les circonstances floues font qu'on est solidaires de la famille, le mot d'ordre est bien choisi", a déclaré à l'AFP Mouloud Haddad, adjoint communiste à la maire de la ville.

Abdoulaye Diaw, placé sous curatelle, avait été interpellé le 8 décembre pour "infractions à la législation sur les stupéfiants". Victime d'un malaise dès le lendemain, il avait été brièvement hospitalisé, avant de décéder le 10 décembre.

Vendredi, le parquet de Nanterre a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour recherche des causes de la mort.

Selon le ministère public, une autopsie a conclu à "une bronchopneumopathie ayant pu entraîner le décès via un choc septique".

Plusieurs analyses complémentaires restent à effectuer et "considérant l'ampleur des investigations à mener, notamment sur le plan médical, le parquet de Nanterre a ouvert le 7 février 2025 une information judiciaire en recherche des causes de la mort".

La famille du défunt, représentée par Mes Marie-Alix Canu-Bernard et Agnès Lowenstein, compte se constituer partie civile. Sa soeur demande que l'enquête "soit menée avec rigueur et impartialité".