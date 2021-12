Marché automobile : le SUV poursuit sa marche en avant

Pointés du doigt pour leur consommation et leur dangerosité pour les piétons, ces véhicules n'en demeurent pas moins les chouchous des acheteurs.

(illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Les SUV séduisent les automobilistes et devraient poursuivre leur conquête du marché mondial malgré les critiques, selon un sondage international publié mardi 7 décembre par l'Observatoire Cetelem. Ces gros véhicules de loisirs représentent désormais 45% du marché mondial, selon le cabinet C-Ways, qui a coréalisé l'étude. Ils sont de plus en plus critiqués pour leur poids et leur consommation plus élevés que les citadines ou les compactes, qui les rendent plus polluants, leur encombrement et leur hauteur dangereuse pour les piétons en cas de collision. En France, un malus au poids sur les véhicules thermiques neufs les plus lourds entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Le malus sera de 10 euros par kilos en trop au-delà de 1 800 kg, et s'ajoutera au malus CO2. Le gouvernement a toutefois décidé plafonner le cumul des deux taxes, qui ne peuvent dépasser le seuil maximal du malus CO2, fixé à 40.000 € en 2022. Le malus ne peut aussi dépasser 50 % du prix d'achat du véhicule.

Selon le sondage, réalisé dans 17 pays, la critique principale du SUV, soit sa pollution, "est un argument inopérant", explique Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem. En moyenne, seules 33% des personnes interrogées dans le monde considèrent que les SUV polluent plus. Parmi les plus critiques: les Allemands (à 61%), les Anglais (55%), suivis des Néerlandais (48%) et des Français (47%).

Une tendance qui devrait se poursuivre

Pour 43% des personnes qui ne possèdent pas de SUV, l'achat d'un tel véhicule correspond à un effet de mode et 34% considèrent qu'il va de pair avec une certaine volonté de se faire remarquer. Pour 41% d'entre eux, il faudrait en limiter la vente. Du côté des conducteurs de SUV, 72% avancent comme principal motivation à leur achat son "rapport qualité-prix". Ils apprécient aussi l'habitacle spacieux (28% des réponses), le sentiment de sécurité qu'il procure (26%) et son confort (23%).

Lancée dans les années 2000, la mode du SUV devrait se poursuivre: 29% des automobilistes interrogés disent qu'ils choisiraient un SUV s'ils devaient acheter une voiture dans les 12 prochains mois, notamment dans des pays comme le Brésil, la Chine ou le Mexique. "Il n'y a pas de déception à l'usage et une partie des automobilistes songe à passer au SUV", explique Flavien Neuvy chez Cetelem. Par ailleurs, "l'électrification des SUV pourrait être de nature à contrebalancer son image négative".

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 11.000 internautes par Harris Interactive du 3 au 20 septembre 2021 en Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie. Les résultats ont été redressés selon la méthode des quotas (sexe, âge).