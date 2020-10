Marche arrière pour Manchester United, humilié par Tottenham

Après avoir été fessé à domicile par Tottenham qui lui a collé six buts, Manchester United va devoir tenter d'avancer sous les moqueries et les critiques. Lesquelles sont plus que justifiées pour le moment, notamment au vu du secteur défensif des Reds Devils et de leur (manque de) détermination affichée ce dimanche.

Vidéo

Aucune défense, aucune excuse

Il reste, malgré le cauchemar, des raisons d'espérer. Après tout, il ne s'agit que de la quatrième journée de championnat. Surtout, la dernière et seule fois que Manchester United avait encaissé un 6-1 en Premier League dans son histoire avant ce week-end datait du 23 octobre 2011. Cette saison-là, malgré une correction infligée par leurs ennemis, lesavaient tenu la distance jusqu'au bout et avaient achevé l'exercice à la place du dauphin à égalité de points avec les. Un bilan suffisamment acceptable pour parler d'accident, finalement.Mais tout de même, il paraît compliqué de voir le MU actuel (désossé sur un set de tennis, par les) en deuxième position du classement au terme de la saison 2020-2021. Et il semble difficile, aussi, de voir dans l'humiliation subie par les hommes d'Ole Gunnar Solskjær un "accident". Car cette équipe n'a absolument rien à voir avec celle managée à l'époque par Alex Ferguson, et son effectif ne peut être comparé à celui du Sir (qui pouvait notamment s'appuyer sur Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Wayne Rooney ou encore Nemanja Vidi?).En octobre 2011, un certain David De Gea tentait de protéger les cages de United. Contre City, le gardien avait bien sûr vécu un calvaire. Sauf que ce dimanche, contre Tottenham, c'était différent. S'il avait mangé trois buts après la 89minute il y a neuf ans et vu Mario Balotelli sortir un tee-shirt "", l'Espagnol Lire la suite de l'article sur SoFoot.com