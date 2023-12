Marcelo Gallardo : « Je suis à Al-Ittihad pour un travail de long terme »

Débarqué il y a un mois du côté d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, Marcelo Gallardo a été plongé dans le grand bain avec une Coupe du monde des clubs plutôt décevante. Mais El Muñeco sait qu'il ne fait que commencer sa mission, avec la volonté de faire grandir un football différent de celui qu'on voit en Europe. Le même qu'il a repoussé à plusieurs reprises.

Vous avez très bien commencé votre Mondial des clubs contre Auckland City, avant d’être largement battus par Al-Ahly en quarts de finale. Quel bilan faites-vous de cette compétition ?

On a payé l’effort de tous les matchs que l’on a dû jouer en peu de temps, avec de nombreux joueurs qui revenaient de blessure, et le niveau d’exigence face à Al-Ahly était nettement supérieur aux matchs précédents. Mais il faut faire une lecture globale et penser qu’on vient juste de démarrer ce cycle et qu’on est venus ici pour un travail de long terme. Même comme ça, on aurait pu égaliser pendant ce quart avec le penalty en fin de première mi-temps (raté par Benzema, NDLR) . On a bien commencé la deuxième, mais le 2-0 nous a tués. On avait aussi fait un bon match contre Auckland, malgré la pression du début et le fait d’être à domicile. Ensuite, l’exigence a augmenté.…

Par Sergio Levinsky, à Jeddah pour SOFOOT.com