Marcelo Gallardo à l’OM : minifeuilleton, gros échec

Attendu pour succéder à Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille, Marcelo Gallardo a finalement dit non. Mais pourquoi ?

Dans la tête de Marcelo Gallardo, les souvenirs ont dû ressurgir aussi vite que les coups de poing des agents de sécurité du Vélodrome. Lui qui, au soir d’un OM-AS Monaco d’avril 2000, goûtait aux patates marseillaises, distribuées dans le tunnel du Vél’ par les vigiles et quelques joueurs olympiens, dont un certain Christophe Galtier. Pour autant, rien de tout cela n’a empêché l’Argentin de négocier avec l’OM, 23 ans plus tard, pour un poste d’entraîneur. Des discussions courtes mais intenses, parties pour aboutir, avant que tout ne capote. Analyse d’un rendez-vous manqué.

Bataille hiérarchique

Depuis son départ de River Plate, en novembre dernier, il faut dire que Gallardo prend son temps. Lessivé par la pression portègne, ses 424 rencontres dirigées à River et les 14 titres en découlant, le technicien de 47 ans s’est en effet accordé du repos et a surtout compris que sa cote de popularité n’en sortirait que grandie. Une stratégie payante, pour celui dont le nom n’a cessé de circuler dans les petits papiers européens. Quand le CV d’ El Muñeco (la Poupée, en VF) arrive sur le bureau de Pablo Longoria à Marseille, la romance semble donc déjà écrite : présence d’une direction et d’un effectif hispanophones, ajoutés à des ambitions revues à la hausse, après une saison partiellement manquée avec Igor Tudor – élimination prématurée en Coupe de France face à Annecy et non-qualification directe pour la Ligue des champions. Malgré ces arguments favorables, Gallardo ne s’est pourtant jamais intégré au défi marseillais. Et pour cause.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com